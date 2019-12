Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Schopfheim: Auto beschädigt und weiter gefahren - Polizei sucht Zeugen

Freiburg (ots)

Ein unbekannter Fahrzeugführer beschädigte am Dienstag, 03.12.2019, zwischen 07.00 Uhr und 11.15 Uhr, einen BMW X3. Dieser war in einer Parkbucht in der Hauptstraße, im Bereich der Einmündung zur Scheffelstraße, geparkt. Vermutlich fuhr der Unbekannte beim Ein- oder Ausparken gegen die Front des BMW. Es entstand Sachschaden in Höhe von 1500 Euro. Das Polizeirevier Schopfheim (07622/666980) hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen, die Angaben zum Unfallverursacher machen können, sich mit ihnen in Verbindung zu setzen.

Medienrückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Freiburg

Pressestelle

Jörg Kiefer

Telefon: 07621 176-351

E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell