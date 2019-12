Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Freiburg: Falschfahrer befährt B3 - Polizei sucht Zeugen und mögliche Geschädigte

Freiburg (ots)

Am Freitag, 29.11.2019, um circa 14 Uhr teilten mehrere Anrufer der Polizei mit, dass ein Falschfahrer die B3 (Höhe Ausfahrt Gundelfingen) in Richtung Freiburg befahre. Durch Zeugenhinweise konnte das Fahrzeug, ein grauer Pkw mit Anhänger, identifiziert werden. Die Polizei sucht nun Verkehrsteilnehmer, die an diesem Tag möglicherweise durch den Falschfahrer gefährdet wurden. Hinweise werden unter der Telefonnummer 0761 882-4221 entgegengenommen.

