POL-FR: Winden im Elztal: Merkwürdiges Verhalten an einer Engstelle - Verkehrsunfall

Am Mittwochabend (04.12.2019) wurde die Polizei zu einem Verkehrsunfall an eine Engstelle in Niederwinden gerufen, dessen Umstände geklärt werden müssen. Nach momentanem Erkenntnisstand fuhr ein junger und ortsfremder Autofahrer gegen 20:15 Uhr auf der B 294 von Elzach kommend nach Oberwinden. Aus seiner Sicht hätte es ihm noch gereicht, gefahrlos vor dem bevorrechtigten Gegenverkehr die Engstelle zu passieren. Dem war jedoch nicht so. Ein älterer Fahrer im Gegenverkehr fuhr ebenfalls in die Engstelle ein. Hierdurch ergab sich eine so enge Situation, dass die beiden Autos vorwärts nicht mehr aneinander vorbeikamen. Nach derzeitigem Erkenntnisstand der Polizei setzte der junge Autofahrer ein Stück zurück, um dem Bevorrechtigten Platz zu machen. Dieser fuhr jedoch erneut so dicht an das andere Fahrzeug heran und nicht zur Seite. Als der junge Autofahrer dann erneut ein Stück zurücksetzen wollte, kam es zu einer Berührung zwischen den beiden Autos, deren genauer Ablauf noch nicht feststeht. Die Klärung der Schuldfrage gestaltet sich schwierig; interessant dürfte auch die Einschätzung der Führerscheinstelle zum Verhalten des bevorrechtigten Autofahrers sein. Sollten Zeugen sachdienliche Beobachtungen gemacht haben, werden diese gebeten, sich bei der Polizei zu melden. Telefon: 07681/40740.

