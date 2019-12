Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Emmendingen: Sachbeschädigung an Anhänger in der Romaneistraße

Freiburg (ots)

Am Dienstag, 03.12.2019, in der Zeit von 8-12 Uhr, wurde die Seitenwand eines Pkw-Anhängers in der Emmendinger Romaineistraße aufgeschlitzt. Das Polizeirevier Emmendingen bittet um Zeugenhinweise unter Tel. 07641/582-0.

lb/jc

