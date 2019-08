Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Tresor hält stand

Bocholt (ots)

Gescheitert sind Einbrecher in der Nacht zum Freitag in Bocholt an einem Tresor: Die Täter hatten vergeblich versucht, ihn aus der Wand zu hebeln. Das Geschehen hatte sich gegen 01.10 Uhr in einem Geschäft an der Neustraße abgespielt. Die Unbekannten hatte sich Zugang in die Räume verschafft, indem sie eine hintere Tür aufhebelten. Schließlich lösten sie bei ihrem kriminellen Tun einen Alarm aus und flüchteten. Ob die Unbekannten etwas entwendet haben, stand zunächst nicht fest. Die Polizei bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Bocholt: Tel. (02871) 2990.

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Borken

Thorsten Ohm

Telefon: 02861-900 2204

http://www.polizei.nrw.de/borken/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell