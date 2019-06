Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Murr: Unfall mit schwer verletztem Radfahrer; Oberstenfeld: Unfall mit leicht verletztem Rafahrer

Ludwigsburg (ots)

Murr: Unfall mit schwer verletztem Radfahrer

Zu einem Verkehrsunfall mit einem schwerverletzten Radfahrer kam es am Montag gegen 19:00 Uhr in der Heilbronner Straße in Murr. Ein 50-jähriger Radfahrer war stadtauswärts unterwegs und wollte die Kreuzung zu der Straßen Theodor-Heuss-Straße und Pleidelsheimer Weg geradeaus passieren, als ihm eine von rechts kommende 56-jährige Seat-Fahrerin wohl die Vorfahrt nahm. Der PKW stieß mit dem Fahrradfahrer zusammen, so dass der 50-Jährige über die Fahrbahn auf einen Hyundai eines 28-Jährigen geschleudert wurde, der gerade im Pleidelsheimer Weg verkehrsbedingt wartete. Der Radfahrer erlitt durch die Kollision schwere Verletzungen und musste mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden. Der Sachschaden an den beteiligten Fahrzeugen beläuft sich auf etwa 6.000 Euro.

Oberstenfeld: Unfall mit leicht verletztem Radfahrer

Mit leichten Verletzungen wurde ein 14 Jahre alter Radfahrer am Montag nach einem Unfall, der sich gegen 11.30 Uhr auf der Landesstraße 1100 im Kreuzungsbereich mit der Lichtenberger Straße ereignete, vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden. Der Junge war auf dem Radweg parallel der L 1100 in Richtung Beilstein unterwegs und wollte bei "grün" die Einmündung der Lichtenberger Straße queren. Zeitgleich wollte eine 75 Jahre alte Mazda-Lenkerin, die in die gleiche Richtung wie der Jugendliche fuhr, von der L 1100 nach rechts in die Lichtenberger Straße abbiegen. Sie hatte ebenfalls "grün". Nachdem die Frau zwei auf dem Radweg entgegen kommende Radler hatte queren lassen, bog sie schließlich ab, wobei sie den 14-Jährigen vermutlich übersah. Der Jugendliche, der einen Helm trug, wurde von dem Mazda erfasst, auf die Motorhaube aufgeladen und stürzte dann auf den Asphalt. Der entstandene Gesamtsachschaden dürfte sich auf etwa 2.500 Euro belaufen.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Ludwigsburg

Telefon: 07141 18-9

E-Mail: ludwigsburg.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell