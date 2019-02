Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Stadt Delmehorst: Wohnungseinbrüche im Stadtgebiet +++ Zeugen gesucht

Delmenhorst (ots)

Mehrere Wohnungseinbrüche musste die Polizei Delmenhorst am Sonntag, 10. Februar 2019 aufnehmen.

In einem Fall sind unbekannte Täter in ein Einfamilienhaus eingebrochen. Dabei hebelten sie in der Zeit von 17:30 bis 20:45 Uhr ein Fenster des Wohnhauses im Herbstweg auf. Es wurden Schmuck und Bargeld entwendet (169990).

In einem anderen Fall wurde zwischen 11:45 und 21:45 Uhr eine Terrassentür eines Reihenhauses in der Langenwischstraße aufgebrochen, sodass die unbekannten Täter in die Wohnräume gelangten. Es konnten Wertgegenstände und Schmuck entwendet werden (170179).

Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge gesehen haben, werden gebeten sich unter der Telefonnummer 04221/1559-0 mit der Polizei Delmenhorst in Verbindung zu setzen.

