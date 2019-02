Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Stadt Delmenhorst: Ladendiebstahl +++ Beschuldigter flüchtet und versteckt sich in Gebüsch +++ Einsatz eines Polizeihundes bei der Suche

Delmenhorst (ots)

Bereits am Freitag, 08. Februar 2019, 21:20 Uhr, nahm ein Mann eine Flasche Whiskey in einem Supermarkt im Reinersweg in Delmenhorst an sich und versteckte diese in seinem Hosenbund.

Nachdem er den Kassenbereich passiert hatte, wurde ein akustischer Alarm ausgelöst. Der Mann wurde angesprochen und er händigte die Flasche aus. Noch bevor seine Identität festgestellt werden konnte, flüchtete er aus dem Supermarkt.

Bei der Suche nach dem Mann wurde der Diensthund 'Grimm' der Diensthundeführergruppe Delmenhorst eingesetzt. Nach einer 500 Meter langen Absuche über einen Fußweg, einen Parkplatz eines Baumarktes und einer angrenzenden Wiese konnte der flüchtige Mann durch den Hund in einem Gebüsch gefunden werden.

Im Anschluss wurden die Personalien des 31-jährigen Mannes aus Rotenburg festgestellt. Gegen ihn wurde ein Strafverfahren wegen Diebstahls eingeleitet.

Fragen bitte an Albert Seegers

Polizeiinspektion Delmenhorst/Oldenburg-Land/Wesermarsch

Pressestelle

Telefon: 04221-1559104

E-Mail: pressestelle@pi-del.polizei.niedersachsen.de

Internet: www.polizei-delmenhorst.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell