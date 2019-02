Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: LK Oldenburg: Einbruchdiebstahl in Wohnhaus in Wardenburg +++ Einbruchdiebstähle in Kraftfahrzeuge in Wildeshausen +++ Zeugen gesucht

Delmenhorst (ots)

In der Zeit von Freitag., 08. Februar 2019, 15.00 Uhr bis Sonntag, 10. Februar 2019, 11.20 Uhr, hebelten unbekannte Täter die Terrassentür eines Wohnhauses an der Achternmeerer Straße auf und verschafften sich Zutritt zum Gebäude. Im Haus wurden die Räumlichkeiten durchsucht, entwendet wurde etwas Bargeld. Der Gesamtschaden wurde auf rund 1.500 Euro geschätzt.

Personen, die Beobachtungen gemacht und Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 04431/941-115 mit der Polizei Wildeshausen in Verbindung zu setzen (169064).

+++

In der Zeit von Donnerstag, 07. Februar 2019, 17.00 Uhr bis Sonntag, 10.Februar 2019, 16.20 Uhr, wurden in der Weberstraße drei dort abgestellte Transporter angegangen. In zwei Fällen wurden die Schlösser der Heckklappe, bei dem dritten Fahrzeug die seitliche Schiebetür aufgehebelt. Aus den Fahrzeugen wurden Elektrogeräte und Werkzeuge entwendet. Der Gesamtschaden wurde auf mind. 7000 Euro geschätzt.

Personen, die Beobachtungen gemacht und Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 04431/941-115 mit der Polizei Wildeshausen in Verbindung zu setzen (169436).

Fragen bitte an Lorena Lemke

Polizeiinspektion Delmenhorst/Oldenburg-Land/Wesermarsch

Pressestelle

Telefon: 04221-1559104

E-Mail: pressestelle@pi-del.polizei.niedersachsen.de

Internet: www.polizei-delmenhorst.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell