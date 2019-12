Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Freiburg: Fahrgäste in Straßenbahn beleidigt - Polizei sucht Zeugen und Geschädigte

Am Mittwoch, 4. Dezember, erhielt die Polizei gegen 15 Uhr Kenntnis darüber, dass eine Person in einer Straßenbahn nahe des Bertoldsbrunnens in Freiburg andere Fahrgäste beleidige. Die 43-jährige Person konnte an der Straßenbahnhaltestelle "Stadttheater" durch die Polizei angetroffen werden, weigerte sich jedoch trotz mehrmaliger Aufforderung, die Bahn zu verlassen. Als die Beamten den Mann an den Armen hielten, um ihn aus der Bahn zu führen, leistete dieser Widerstand. Der Beschuldigte wurde zur Erfassung seiner Personalien vorübergehend in Gewahrsam genommen.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Zeugenhinweise. Wer hat den Vorfall, der sich zwischen 14.50 und 15 Uhr in der Straßenbahn der Linie 1 in Richtung Stadttheater ereignete, mitbekommen? Insbesondere Geschädigte, die durch den Mann möglicherweise beleidigt wurden, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0761 882-4221 bei der Polizei zu melden.

