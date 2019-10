Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Autodiebe stehlen VW Golf

Mönchengladbach (ots)

Die halbstündige Abwesenheit eines Autobesitzers nutzten Diebe am vergangenen Freitag, um dessen VW Golf 7 von einem Parkplatz an der Straße "Backeshof" in Mülfort zu stehlen.

Abgestellt hatte der Fahrer ihn gegen 21.15 Uhr auf dem Parkplatz am dortigen Sportplatz. Als er gegen 21.45 Uhr zurück kam stellte er anstelle seines Autos nur noch auf dem Boden liegende Scherben fest.

Das schwarze Fahrzeug verfügte über Mönchengladbacher Kennzeichen.

Hinweise zu verdächtigen Beobachtungen, die mit der Tat in Zusammenhang stehen könnten, nimmt die Polizei unter der Rufnummer 02161-290 entgegen. (cw)

