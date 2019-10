Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg, Altstadt: Räuberischer Diebstahl

Heidelberg (ots)

Am Samstagmittag gegen 12:00 Uhr wollte ein 45-Jähriger aus einem Bekleidungsgeschäft in der Heidelberger Altstadt ein Paar Schuhe im Wert von ca. 120 EUR stehlen. Er wurde hierbei allerdings von einem Ladendetektiv beobachtet. Als dieser sich zu erkennen gab, versuchte der Ladendieb zu flüchten. Beim Versuch des Detektivs, den Dieb festzuhalten wehrte der sich und beide fielen bei dem Gerangel zu Boden. Dabei wurde der Detektiv leicht am Knie verletzt. Er konnte den Dieb aber bis zum Eintreffen einer Streife des Polizeireviers Heidelberg-Mitte festhalten.

Der 45-jährige Georgier führte noch weiteres Diebesgut mit sich. Nach einer durchgeführten Wohnungsdurchsuchung und einer erkennungsdienstlichen Behandlung musste er eine Sicherheitsleistung hinterlegen und wurde anschließend wieder auf freien Fuß gesetzt.

