Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: BAB 6

Dielheim

Rhein-Neckar-Kreis: Über 20 Autofahrer blieben an umgefahrener Warnbake hängen. Erheblicher Sachschaden. 17 Fahrzeuge abgeschleppt

BAB 6 / Dielheim / Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Samstagabend gegen 21 Uhr wurde auf der BAB 6, bei Dielheim, in Fahrtrichtung Mannheim, im dortigen Baustellenbereich eine Warnbake von einem unbekannten Fahrzeugführer touchiert. Das Verkehrszeichen, sowie der "Bakenfuß" wurden dadurch auf die Hauptfahrbahn geschleudert und blieben dort liegen. In der Folge fuhren bislang 24 Fahrzeuge über die Gegenstände. Hierbei entstand ein Schaden von rund 25.000 Euro. 17 Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Die Bergungs- und Aufräumarbeiten dauerten bis gegen Mitternacht an. Der Verkehr wurde an der Unfallstelle vorbeigeleitet. Die BAB musste für 15 Minuten voll gesperrt werden. Anschließend kam es nur noch zu geringen Verkehrsbeeinträchtigungen.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Mannheim

Ulrich Auer

Telefon: 0621 174-0

E-Mail: mannheim.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell