Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Gevelsberg- Kompletträder an Renault geklaut

Gevelsberg (ots)

In der Nacht zu Sonntag machten sich Diebe an einem an der Hagener Straße geparkten Renault Megane zu schaffen. Das Fahrzeug war auf dem Gelände eines Autohändlers geparkt. Der Renault wurde aufgebockt, alle vier Räder entwendet. Hinweise auf die Täter liegen bisher keine vor.

