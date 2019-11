Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Schwelm- Versuchter Einbruch in Einfamilienhaus

Schwelm (ots)

In der Zeit von Mittwoch bis Donnerstag versuchten unbekannte Einbrecher in ein Einfamilienhaus am Michael-Ende-Weg einzubrechen. Sie versuchten die Terrassentür aufzuhebeln, was ihnen aufgrund der guten Sicherung jedoch nicht gelang. Sie ließen von ihrem Vorhaben ab und flüchteten ohne Beute.

