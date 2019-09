Polizei Korbach

POL-KB: Allendorf/Eder - Auto auf Viessmann-Parkplatz zweimal beschädigt

Korbach (ots)

Ein Unbekannter beschädigte am Dienstagmorgen das Auto einer Frau auf dem Parkplatz des Viessmann Werks 2 in Allendorf/Eder. Da dies nicht der erste Vorfall war, erstattete die Frau aus der Gemeinde Burgwald am Mittwochabend Anzeige bei der Polizei Frankenberg. Die Polizei bittet um Hinweise.

Die Geschädigte stellte ihren schwarzen Renault Modus am Dienstag gegen 05.30 Uhr auf dem Parkplatz des Viessmann Werks 2 in Allendorf/Eder an der Beetwiese ab. Als sie gegen 09.45 Uhr zu ihrem Auto zurückkam, stellte sie fest, dass sich eine etwa 15 mal 15 cm große Beschädigung an einem Kotflügel befand. Ein Unbekannter hat vermutlich gegen den Kotflügel getreten. Der Sachschaden beträgt etwa 1.000 Euro.

Bereits am Montag, 02. September, beschädigte ein Unbekannter das Auto der Frau aus dem Burgwald. Der Renault parkte in der Zeit von 10.00 bis 14.00 auf dem gleichen Parkplatz. Ein Unbekannter hatte in dieser Zeit den Spiegel abgetreten und dadurch einen Schaden von etwa 250 Euro verursacht.

Hinweise die zur Aufklärung beitragen können, bitte an die Polizeistation Frankenberg, Tel. 06451-72030.

