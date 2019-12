Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Maulburg: Einbruch in Schule - Sachschaden

Freiburg (ots)

Vermutlich von Dienstag, 03.12.19, auf Mittwoch wurde in die Wiesentalschule in Maulburg eingebrochen. Nach dem Aufbrechen eines Fensters, drangen der oder die Unbekannten in die Toilettenräume ein. Jedoch endete hier auch der Einbruch, da es nicht gelang die verschlossene Toilettentür aufzubrechen. Es entstand jedoch Sachschaden in Höhe von etwa 500 Euro. Das Polizeirevier Schopfheim, Tel. 07622 66698-0, sucht Zeugen, denen in der Nacht zum Mittwoch verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Schule aufgefallen waren.

