Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Unbefugt in Wagen eingedrungen

Kaiserslautern (ots)

Wer hat sich am Mittwochmittag in der Eisenstraße an einem geparkten VW Golf zu schaffen gemacht? Nach den derzeitigen Erkenntnissen muss sich ein Unbefugter zwischen 12.20 und 13 Uhr Zugang zu dem Wagen verschafft haben. Gestohlen wurde zwar nichts, der Täter öffnete jedoch alle Fensterscheiben sowie das Schiebedach und ließ beim Verlassen des Wagens auch die Fahrertür offen. Zurück ließ er zudem seine Spucke in einem Lüftungsschacht des Fahrzeugs.

Das Auto war gegen 12.20 Uhr in Höhe des Hauses Nummer 20 ordnungsgemäß abgestellt worden. Die letzte Nutzerin ist sich sicher, den Wagen verschlossen zu haben. Als sie eine knappe dreiviertel Stunde später wieder zu dem Fahrzeug zurück kam, fand sie es mit offener Tür, offenen Fenstern und geöffnetem Schiebedach vor.

Zeugen, die möglicherweise etwas beobachtet haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 / 369 - 2150 bei der Polizeiinspektion 1 in der Gaustraße zu melden. |cri

