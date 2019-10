Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Betrüger suchen sich die Falschen aus

Kaiserslautern (ots)

Die Falsche hat sich ein Trickbetrüger am Mittwoch in Kaiserslautern ausgesucht. Der Unbekannte meldete sich gegen 12.30 Uhr telefonisch bei der Dame und wollte sie mit dem sogenannten Enkeltrick "hinters Licht führen".

Allerdings setzte sich der Betrüger mit der Behauptung, er sei der Enkel der 77-Jährigen selbst schachmatt - der Grund: Die Dame hat nämlich gar keinen männlichen Enkel. So erkannte die Frau sofort die betrügerischen Absichten des Anrufers und beendete umgehend das Gespräch.

Auch mit falschen Gewinnversprechungen konnten Betrüger am Mittwoch nicht in Kaiserslautern "landen": Eine 63-jährige Frau, der die Täter weismachen wollten, sie habe einen fünfstelligen Geldbetrag gewonnen, den sie gegen eine dreistellige Bearbeitungsgebühr erhalten sollte, durchschaute die Lüge. Auch sie beendete das Telefongespräch, so dass der Betrug im Versuchsstadium stecken blieb.

Kleiner Präventionserfolg am Rande: Durch die polizeiliche Pressemeldung zu einem ähnlichen Fall war eine 46-jährige Frau aus dem Landkreis Kusel vorgewarnt. Als sie Anfang der Woche ebenfalls einen Anruf erhielt, bei dem ihr ein Geldgewinn zugesagt wurde und ein Termin für die notarielle Übergabe vereinbart werden sollte, erkannte sie die Betrugsmasche und legte auf. Stattdessen meldete sie den Anruf der Polizei... |cri

