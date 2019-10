Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Jugendliche beschädigen Autos

Kaiserslautern (ots)

Eine Zeugin verständigte am Montagabend die Polizei, weil sie beobachtete wie mehrere Jugendliche Fahrzeuge in der Fischerstraße beschädigt haben sollen. Die Frau gab außerdem an, dass ein Toilettenhäuschen umgeschmissen wurde. Kurze Zeit später meldetet ein Taxifahrer eine randalierende Jugendgruppe in der Burgstraße. In Höhe der Mall konnten zwei Personen festgestellt werden, die beim Erblicken der Polizei das Weite suchten. Nach einer kurzen Verfolgung wurden die Jungs eingeholt. Die Täterbeschreibung der Zeugin passte auf die zwei Personen. Weitere Befragungen innerhalb der ursprünglichen Gruppe ergaben außerdem, dass es sich hierbei um die mutmaßlichen Täter handelte. Gegen einen 19- und einen 17-Jährigen wird nun ermittelt. Insgesamt wurden fünf Fahrzeuge in der Fischerstraße am Außenspiegel beschädigt. |slc

