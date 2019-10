Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Cabrio aufgeschlitzt - Sporttasche weg

Kaiserslautern (ots)

Unbekannte haben in der Nacht zum Dienstag das Stoffverdeck eines Cabrios aufgeschlitzt. Außerdem beschädigten sie die Fahrertür durch Kratzer und Dellen. Es entstand Sachschaden von etwa 8.000 Euro.

Die Täter verschafften sich über das Verdeck Zugang zum Kofferraum des Chevrolets und entwendeten daraus eine Sporttasche. Sie erbeuteten Sportkleidung und Kopfhörer und konnten unerkannt entkommen.

Zeugen, die in der Zeit zwischen Montag, 17 Uhr und Dienstag, 17 Uhr in der Denisstraße etwas Verdächtiges beobachtet haben oder Hinweise auf die Täter geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 063 1369-2620 mit der Kriminalpolizei in Verbindung zu setzen. |mhm

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Westpfalz



Telefon: 0631-369-1080

E-Mail: ppwestpfalz.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pp.westpfalz



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell