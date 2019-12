Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Schopfheim: Verkehrsunfall auf der B317 - zwei Leichtverletzte

Am Donnerstag, 05.12.19, gegen 07.50 Uhr, ereignete sich auf der B317 an der Einmündung zur Hohe-Flum-Straße ein Verkehrsunfall. Eine 32-jährige Ford-Fahrerin wollte von Lörrach kommend nach links, in Richtung Schopfheim, abbiegen. Hierbei übersah sie offensichtlich einen entgegenkommenden Fiat. Bei dem Zusammenstoß wurden die Ford-Fahrerin sowie die 33-jährige Fiat-Fahrerin leicht verletzt. Sie wurden vom Rettungsdienst ins Krankenhaus verbracht. Die Feuerwehr war zum Abstreuen von ausgelaufenem Öl im Einsatz. Der Sachschaden an beiden Autos liegt bei etwa 10.000 Euro. Sie wurden abgeschleppt.

Polizeipräsidium Freiburg

