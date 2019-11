Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Linienbus prallt in sieben geparkte PKW

Mönchengladbach (ots)

Heute, gegen 07:30 Uhr, kam es zu einem Verkehrsunfall auf der Bahnstraße. Ein Linienbus geriet aus bisher nicht bekannten Gründen auf den linken der beiden Fahrstreifen und prallte gegen die am Fahrbahnrand abgestellten PKW. Der Bus schob dabei mehrere Fahrzeuge ineinander. Es entstand hoher Sachschaden. Vier der Fahrzeuge wurden so stark beschädigt, dass sie nicht mehr fahrbereit und abgeschleppt werden mussten. Der Bus war im Linienverkehr und fuhr über die Bahnstraße in Fahrtrichtung Innenstadt. Die Fahrgäste blieben unverletzt.

