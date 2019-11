Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Nachtrag zu "Gemeinsame Presseerklärung von Staatsanwaltschaft und Polizei Mönchengladbach-Versuchtes Tötungsdelikt auf dem Marienplatz": Mordkommission ermittelte Hauptverdächtige - Untersuchungshaft

Wie bereits berichtet, ist in der Nacht zum 8.11.2019 ein 18-jähriger Mann gegen 1.40 Uhr im Bereich Stresemannstraße/Marienplatz von mehreren Tätern schwer verletzt worden. Sie fügten ihm unter anderem schwere, lebensbedrohliche Kopfverletzungen zu. Er wurde stationär in einem Krankenhaus behandelt.

Die Täter waren bei Eintreffen der alarmierten Polizei bereits flüchtig, eine unmittelbare Fahndung verlief negativ. Die Staatsanwaltschaft Mönchengladbach und Polizei Mönchengladbach werteten die Tat als versuchtes Tötungsdelikt. Die Kriminalpolizei führte die Ermittlungen in Form einer Mordkommission weiter.

Nach umfangreichen Ermittlungen führte die Spur die Ermittler zu drei hauptverdächtigen jungen Männern (16/18/19). Die weiteren Ermittlungen erhärteten den Tatverdacht, so dass gegen die drei jeweils Haftbefehl beantragt wurde. Ein Haftrichter erließ diese gemäß des staatsanwaltschaftlichen Antrages.

Am heutigen Tag nahmen die Kriminalbeamten die drei Männer fest und führten sie anschließend jeweils einem Haftrichter vor. Dieser setzte die Haftbefehle in Vollzug, die drei Männer befinden sich nun in Untersuchungshaft.

Der 19-Jährige ist polizeilich bislang nicht bekannt. Bei dem 16-jährigen und dem 18-jährigen Tatverdächtigen handelt es sich jeweils um polizeilich hinlänglich und einschlägig bekannte Personen. Die weiteren Ermittlungen dauern an. (cw)

