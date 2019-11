Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Verdächtiger entpuppte sich als Einbrecher - U-Haftbefehl erlassen

Mönchengladbach (ots)

Beamte der Bundespolizei hatten bei einer Personenüberprüfung am 8.11.2019 den richtigen Riecher, als sie am vergangenen Freitag gegen 22.00 Uhr im Mönchengladbacher Hauptbahnhof zwei verdächtige Personen übeprüfen wollten. Beide Personen flüchteten sofort. Im Rahmen der sofort folgenden polizeilichen Fahndung ergriffen Polizisten der Polizei Mönchengladbach einen der beiden Männer, einen 21-jährigen, wohnungslosen, albanischen Mann. Schnell war der Grund der Flucht klar. Der Mann führte zahlreiche Schmuckstücke bei sich. Die Kriminalpolizei identifizierte diese Teile als aus einem Wohnungseinbruch stammend. Dieser war gleichen Tag auf der Vorster Straße in Mönchengladbach-Hardt begangen worden. Der Tatverdächtige wurde vorläufig festgenommen und dem Haftrichter vorgeführt. Es erging Haftbefehl. Die kriminalpolizeilichen Ermittlungen zu weiteren Taten dauern an.(wr)

