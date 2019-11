Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Geschäftseinbruch in Metzgerei

Mönchengladbach (ots)

Es war eher spezielle Beute, mit der vermutlich mehrere Einbrecher nach ihrer gemeinsamen Tat letztendlich flüchteten: Fleischereimaschinen und entsprechendes Zubehör.

Es muss zwischen Mittwoch, 17.50 Uhr und Donnerstag, 06.30 Uhr gewesen sein, als sie durch die vermutlich unverschlossene Tür in das Mehrfamilienhaus am Frankenfeld in Hardt und von dort in den Keller gelangten. Sie öffneten die Kellertür mit brachialer Gewalt. Von hier aus gingen sie in die Geschäftsräume und flüchteten mitsamt Beute vermutlich über den Innenhof.

Hinweise zu verdächtigen Personen und / oder Fahrzeugen in diesem Bereich bitte an die Polizei unter der Rufnummer 02161-290. (cw)

