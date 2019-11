Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Großkontrolle der Polizei

Mönchengladbach (ots)

Immer wieder führt die Polizei Mönchengladbach Großkontrollen im Mönchengladbacher Straßenverkehr durch. So auch gestern an der Dahlener Straße.

Die Polizisten, genauer Beamte des Verkehrsdienstes, des Wachdienstes und ein Diensthundführer, wurden auch bei dieser Kontrolle durch Mitarbeiter der Führerscheinstelle und der MAGS unterstützt.

In der Zeit von 10 Uhr bis 15 Uhr kontrollierten sie insgesamt 74 Fahrzeuge mitsamt der jeweiligen Fahrer. Bei einem von ihnen erhärtete sich der Verdacht, dass er unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen. Die Polizisten fertigten eine Strafanzeige.

Zwei weitere Kontrollen endeten ebenfalls mit einer Strafanzeige, hier allerdings jeweils wegen Verstößen gegen das Pflichtversicherungsgesetz.

Spitzenreiter bei den Gründen für die Fertigung von Ordnungswidrigkeiten war das Mobiltelefon, das insgesamt 10 Fahrzeugführer während der Fahrt benutzten.

Unter den sieben Personen, die nicht angeschnallt waren, befand sich auch ein Kind, das entsprechend nicht ordentlich gesichert war. Weiterhin müssen sich zwei Fahrer wegen Verstößen gegen das Fahrpersonalgesetz und zwei weitere wegen Verstößen gegen das Steuergesetz verantworten. Vier der Fahrer wären besser beraten gewesen damit, Führerschein bzw. Fahrzeugschein dabei zu haben.

Auch an den Fahrzeugen selber stellen Polizisten bei diesen Großkontrollen immer wieder zum Teil schwere Mängel fest. Gestern hatte sie für einen Halter aufgrund der Beleuchtung an dem Fahrzeug das Erlöschen der Betriebserlaubnis zur Folge. An einem Fahrzeug war der TÜV abgelaufen, in acht Fällen sind die Halter nun aufgefordert, den jeweiligen Mangel zu beseitigen und dies mitsamt dem ausgehändigten Kontrollbericht erneut vorzuführen.

Die Polizei weist darauf hin, dass jederzeit mit Kontrollen im Mönchengladbacher Gebiet gerechnet werden muss. Um den Straßenverkehr letztendlich für alle sicherer zu machen. (cw)

