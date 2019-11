Polizei Mönchengladbach

POL-MG: LKW prallt gegen Eisenbahnbrücke, 2 Personen verletzt

Mönchengladbach (ots)

Heute Morgen, gegen 07:07 Uhr, kam es zu einem schweren Verkehrsunfall im Stadtteil Lürrip. Ein Container-LKW prallte gegen die Eisenbahnbrücke auf der Volksbadstraße. Der 49-jährige Fahrzeugführer und sein Beifahrer wurden durch den Aufprall verletzt. Nach Angaben des Fahrers hatte dieser zuvor einen Container abgeladen und vergessen die Kralle, mit der der Container auf den LKW gezogen wird, einzufahren. Als er dann über die Volksbadstraße in Richtung Korschenbroicher Straße fuhr, prallte diese Ausleger-Kralle gegen die Brücke. Der Aufprall war so heftig, dass der Rahmen des LKW in der Mitte durchbrach und die Windschutzscheibe nach Vorne auf die Straße fiel. Die Bundespolizei war vor Ort und verständigte einen Ingenieur der Bahn, damit die Statik der Brücke untersucht wird. Die Volksbadstraße war während der Bergung des LKW bis 10:00 Uhr voll gesperrt.

