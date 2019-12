Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Bad Säckingen: Einbruch in Arztpraxis

Freiburg (ots)

In der Nacht zum Dienstag, 03.12.2019, wurde in eine Arztpraxis in Bad Säckingen eingebrochen. Über ein Kellerfenster gelangten der oder die Täter in die Räumlichkeiten der Praxis in der Alte Basler Straße. Eine weitere Tatausführung fand nicht statt. Möglicherweise wurden die Täter gestört. Gestohlen wurde daher nichts. Die Tatzeit lag genau zwischen 00:20 Uhr und 07:00 Uhr. Das Polizeirevier Bad Säckingen ermittelt (Kontakt 07761 934-0).

