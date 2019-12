Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen für den Nordkreis

Cloppenburg/Vechta (ots)

Friesoythe - Brand eines Containers

Am Montag, den 02. Dezember 2019, gegen 18.03 Uhr, kam es in der Heinfelder Straße zu einem Containerbrand. Im Zuge von Renovierungsarbeiten wurde der anfallende Abfall mittels eines Trennschleifers bearbeitet, wodurch der Mischabfall in dem Container in Brand geriet. Durch die Ortsfeuerwehr Altenoythe wurde der Brand gelöscht. Die Höhe des entstandenen Schadens ist zurzeit nicht bekannt.

