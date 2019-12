Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen für den Nordkreis

Cloppenburg/Vechta (ots)

Friesoythe - Sachbeschädigung an Schule

In der Zeit von Freitag, 29. November 2019, 13.00 Uhr, bis Samstag, 30. November 2019, 15.00 Uhr, beschädigten unbekannte Täter eine Wand sowie eine Glastür an einer Schule, Schulstraße. Wand und Tür wurden mit einem unbekannten schwarzen Stift beschmiert. Es entstand Sachschaden in Höhe von 500 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Friesoythe (Tel. 04491/93160) entgegen.

Friesoythe - Drei Verletzte bei Verkehrsunfall

Am 02. Dezember 2019 kam es gegen 07.40 Uhr auf der Thüler Straße zu einem Verkehrsunfall, bei dem drei Personen leicht verletzt wurden. Ein 52jähriger Friesoyther überquerte mit seinem Opel Antara die Bundesstraße 72 in Richtung Am Haferberg. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit dem Ford Kuga einer 34-jährigen Garrelerin, die in Richtung Friesoythe unterwegs war. Die beiden Beteiligten sowie eine 26-jährige Garrelerin, Beifahrerin im Ford Kuga, wurden leicht verletzt. Es entstand Sachschaden in Höhe von 25.000 Euro.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

Maren Otten

Telefon: (04471) 1860-104

E-Mail: pressestelle@pi-clp.polizei.niedersachsen.de

https://www.pd-ol.polizei-nds.de/dienststellen/polizeiinspektion_clop

penburg_vechta/herzlich-willkommen-bei-der-polizeiinspektion-cloppenb

urgvechta-33.html

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta, übermittelt durch news aktuell