Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Nach Streit 13-Jährige mit Pkw angefahren - Polizei bittet um Hinweise

Kaiserslautern (ots)

Nach einem Streit am Donnerstagabend auf dem Willy-Brandt-Platz ist eine mutmaßlich beteiligte 13-Jährige von einer unbekannten Pkw-Fahrerin angefahren und leicht verletzt worden. Die Polizei sucht die Autofahrerin und bittet um Hinweise.

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen war ein 21-Jähriger gegen 22 Uhr - nach einem Streit mit einer Personengruppe - in das Auto der unbekannten Fahrerin geflüchtet. Aus der Gruppe heraus stellte sich eine 14-Jährige vor den Wagen der Frau. Eine 13-Jährige zog die ältere zur Seite und wurde von dem anfahrenden Pkw erfasst. Das Mädchen wurde dabei leicht verletzt. Sie wurde von ihrer Mutter abgeholt. Die verantwortliche Fahrerin fuhr weg. Bei ihr im Wagen befanden sich der 21-Jährige und ein unbekannter Mann. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise zu der Autofahrerin und ihrem Mitfahrer.

Wer hat die Ereignisse am Donnerstagabend am Rathaus beobachtet? Wer kann Angaben zu den Personen machen? Die Autofahrerin ist etwa 20 Jahre alt und hat schulterlange, blonde Haare. Sie war mit einem grünen Oberteil bekleidet und hatte einen weißen Verband am linken Arm. Ihr Mitfahrer könnte ein wichtiger Zeuge sein. Er ist von breiter Statur. Der Mann hat kurze, schwarze Haare und war mit einem schwarzen T-Shirt bekleidet.

Zeugen, die Hinweise zu den Personen geben können oder das Geschehen beobachtet haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369 2150 mit der Polizei Kaiserslautern in Verbindung zu setzen. |erf

