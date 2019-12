Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

Essen - Bei Verkehrsunfall leicht verletzt

Am 02. Dezember 2019 kam es gegen 07.50 Uhr befuhr ein 59-jähriger Dinklager mit seinem VW Tiguan die Dinklager Straße aus Richtung Wulfenau kommend in Richtung Addrup. Hier kam er beim Durchfahren einer Rechtskurve nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum. Der 59-Jährige wurde dabei leicht verletzt. Es entstand Sachschaden in Höhe von 10500 Euro.

