Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen für den Bereich Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Lohne - Diebstahl aus Firmenfahrzeugen

In der Zeit von Freitag, 29. November 2019, 16.00 Uhr, bis Montag, 02. Dezember 2019, 02.59 Uhr, gelangten unbekannte Täter gleich in vier Transporter, die an der Brägeler Straße auf einem Firmengelände abgestellt waren. Aus den Fahrzeugen wurden diverse Werkzeuge entwendet. Es entstand Sachschaden in Höhe eines fünfstelligen Eurobetrags. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Lohne (Tel. 04442/93160) entgegen.

Lohne - Bei Verkehrsunfall leicht verletzt

Am 02. Dezember 2019 kam es gegen 00.28 Uhr auf der Diepholzer Straße zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein 49-jähriger Vechtaer befuhr mit seinem Lkw die Diepholzer Straße in Kroge in Richtung Diepholz. Hier kam es zum Zusammenstoß mit einem Pferd, das durch den Zusammenstoß verendete. Der Lkw-Fahrer wurde leicht verletzt. Es entstand Sachschaden in Höhe von 4000 Euro.

