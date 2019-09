Polizeiinspektion Stade

POL-STD: Unbekannter dringt in drei Stader Rohbauten ein und entwendet Baumaschinen, Steinkirchener Polizei sucht Unfallzeugen, Einbrecher in Buxtehuder Zahnarztpraxis und Wohnung

Stade (ots)

1. Unbekannter dringt in drei Stader Rohbauten ein und entwendet Baumaschinen

Ein bisher unbekannter Täter ist in der Nacht von Samstag auf Sonntag in Stade in der Straße "Vor der Weide" gleich auf das Gelände von drei dortigen Rohbauten gelangt, hat mit einem Hammer die Türen von drei Baucontainern aufgebrochen und dann daraus diverse Maschinen und Werkzeuge entwendet.

Insgesamt wurde so ein Sachschaden in Höhe von mehreren hundert Euro angerichtet.

Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 04141-102215 bei der Stader Polizeiinspektion zu melden.

2. Steinkirchener Polizei sucht Unfallzeugen

Am heutigen Vormittag ist es gegen 08:00 h im Alten Land in Guderhandviertel zu einem Verkehrsunfall gekommen, für den die Polizei nach Zeugen sucht.

Ein 59-jähriger Fahrer eines DAF-LKW war zu der Zeit auf der Straße unterwegs, als ihm in Höhe der Hausnummer 53 ein unbekannter Fahrer eines grauen PKW, der mit mehreren jungen Leuten besetzt war, auf seiner Fahrbahnseite entgegenkam.

Der LKW-Fahrer musste einem Zusammenstoß ausweichen und prallte dabei gegen eine Spundwand einer dortigen Deichauffahrt. Die Wand und der LKW wurden durch den Anprall erheblich beschädigt.

Der Unfallverursacher kümmerte sich aber nicht weiter um die Unfallfolgen und fuhr einfach davon. Gegen ihn wird nun wegen Unfallflucht ermittelt.

Die Polizei Steinkirchen sucht nun Zeugen, die den Unfall oder das mutmaßliche Verursacherfahrzeug beobachtet haben. Diese werden gebeten, sich unter der Rufnummer 04142-811980 zu melden.

3. Einbrecher in Buxtehuder Zahnarztpraxis

Ein bisher unbekannter Einbrecher ist in der Nacht von Donnerstag auf Freitag gegen 02:30 h in Buxtehude in der Estetalstraße nach dem Einwerfen einer Fensterscheibe in das Innere einer dortigen Zahnarztpraxis eingestiegen und hat hier mehrere Räume durchsucht.

Aus dem Annahmebereich konnte der Täter dabei eine Geldkassette mit einer geringen Bargeldmenge erbeuten und damit unerkannt die Flucht antreten.

Der Gesamtschaden wird auf mehrere hundert Euro geschätzt.

Hinweise bitte an das Polizeikommissariat Buxtehude unter der Rufnummer 04161-647115.

4. Wohnungseinbrecher in Buxtehude

In der Lutherallee in Buxtehude ist ein bisher unbekannter Wohnungseinbrecher zwischen Freitag, den 13.08. und Freitag, den 20.08. in ein dortiges Mehrfamilienhaus gelangt und hat eine Wohnungstür im 2. Obergeschoss aufgehebelt.

Was bei der anschließenden Durchsuchung der Wohnung erbeutete werden konnte, steht zur Zeit noch nicht genau fest.

Der angerichtete Gesamtschaden wird zunächst auf mehrere hundert Euro geschätzt.

Hinweise bitte an das Polizeikommissariat Buxtehude unter der Rufnummer 04161-647115.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Stade

Pressestelle

Rainer Bohmbach

Telefon: 04141/102-104

E-Mail: rainer.bohmbach@polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Stade, übermittelt durch news aktuell