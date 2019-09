Polizeiinspektion Stade

POL-STD: Erneute Durchsuchung eines Objektes in der Steilen Straße in Stade

Stade (ots)

Bereits am Dienstag, den 17.09.2019, fand zwischen 18:00 und 21:00 Uhr, die Durchsuchung eines Objektes in der Steilen Straße in Stade statt.

Im Rahmen einer Kontrolle zweier Personen wurden bei beiden jungen Männern eine geringe Menge Marihuana aufgefunden und sichergestellt.

Auf Beschluss des Amtsgerichtes Stade wurde anschließend das betroffene Objekt in der Steilen Straße durch Beamte des Zentralen Kriminaldienstes der Polizeiinspektion Stade mit Unterstützung von Beamten aus Lüneburg durchsucht. Im Objekt wurde Marihuana aufgefunden und sichergestellt.

Im Objekt selbst wurden insgesamt acht Personen angetroffen. Die Personen, die sich zum Durchsuchungszeitpunkt in dem Gebäude befanden, wurden nach den erfolgten polizeilichen Maßnahmen wieder entlassen.

