Polizeiinspektion Stade

POL-STD: Polizei warnt vor der Überladung von landwirtschaftlichen Gespannen --- 19-Jähriger bei Verkehrsunfall in Ahlerstedt verletzt

Stade

1. Polizei warnt vor der Überladung von landwirtschaftlichen Gespannen

Mit dem Herbst beginnt auch die Zeit der Maisernte und vielerorts befahren wieder regelmäßig große landwirtschaftliche Gespanne die Straßen. Die Polizei stellt hier jedoch immer wieder Verstöße gegen die einzuhaltende Ladungssicherung fest. Insbesondere beim Abtransport von Mais ist der Schüttkegel oft zu hoch, was zur Folge hat, dass Teile der Ladung während der Fahrt verloren werden. Dieses kann den nachfolgenden Verkehr gefährden. Die Polizei warnt daher vor der Überladung von landwirtschaftlichen Gespannen und rät lieber öfter zu fahren und somit andere Verkehrsteilnehmer nicht zu gefährden.

Beispielbild eines kontrollierten Maistransportes in der digitalen Pressemappe der Polizeiinspektion Stade.

2. 19-Jähriger bei Verkehrsunfall in Ahlerstedt verletzt

Am 18.09.2019, gegen 11:10 Uhr, kam es auf der "Stader Straße" in Ahlerstedt zu einem Verkehrsunfall, bei dem der 19-jährige Fahrer eines Opel schwer verletzt und zeitweise in seinem Pkw eingeklemmt wurde.

Nach bisherigem Kenntnisstand befuhr der 20-Jährige die L124 in Fahrtrichtung Ortsmitte und verlor plötzlich die Kontrolle über seinen Pkw. Es geriet auf die Gegenfahrbahn und stieß hier frontal mit einem entgegenkommenden Lkw zusammen. Er wurde zeitweise in seinem Pkw eingeklemmt und konnte erst unter zuhilfenahme von schwerem Gerät der Feuerwehr befreit werden. Der Fahrer des Lkw blieb unverletzt.

Der junge Mann äußerte an der Unfallstelle, dass ihm aus bislang unbekannten Gründen "schwarz vor Augen geworden" sei, weshalb er die Kontrolle über seinen Pkw verlor. Genauere Hintergründe dazu sind bislang nicht bekannt.

Die Landstraße musste für die Zeit der Bergungs- und Rettungsaufnahmen sowie für die Unfallaufnahme zeitweise voll gesperrt werden. Zu größeren Behinderungen kam es dabei nicht.

Zeugen, die den Verkehrsunfall beobachtet haben, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 04164-909590 bei der Polizeistation Harsefeld zu melden.

Fotos in der digitalen Pressemappe der Polizeiinspektion Stade.

Polizeiinspektion Stade

