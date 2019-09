Polizeiinspektion Stade

POL-STD: Ca. 1000 Teilnehmer beim Aufzug "Fridays for Future" in Buxtehude

Stade (ots)

Ca. 1000 Teilnehmer beim Aufzug "Fridays for Future" in Buxtehude

Am heutigen Freitag fand in der Zeit zwischen 09:30 Uhr und 13:00 Uhr in Buxtehude ein Aufzug zum Thema Klimaschutz statt.

Unter dem Motto "Fridays for Future" versammelten sich zunächst ca. 800 Schüler und Erwachsene am Schafmarktplatz in Buxtehude. Unterwegs schlossen sich offensichtlich auch spontan mehrere Passanten dem Aufzug an. Ab 10.00 Uhr begab sich der Aufzug geschlossen durch den Innenstadtbereich der Stadt Buxtehude. Nach mehreren zwischenzeitlichen Kundgebungen an verschiedenen Örtlichkeiten endete der Aufzug schließlich am "Geschwister-Scholl-Platz".

Polizeilich verlief der Aufzug ohne Störungen und Zwischenfälle.

Die Gesamtteilnehmerzahl wurde auf ca. 1000 Personen geschätzt.

