Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Todtnau: Zeugensuche nach versuchtem Einbruch in Betriebsgebäude

Freiburg (ots)

Zwischen Freitag, 20.12.19, und Montag, wurde versucht in ein Betriebsgebäude in der Schönauer Straße einzubrechen. Hierbei versuchte der oder die Täter eine Eingangstür aufzubrechen. Die Tür hielt den Aufbruchsversuchen jedoch stand. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 1500 Euro. Der Polizeiposten Oberes Wiesental, Tel. 07673 8890-0, sucht Zeugen.

