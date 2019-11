Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Landau, 26.11.2019, 02.05 Uhr Widerstand gegen Polizeibeamte

Landau (ots)

Im Rahmen eines Einsatzes sollten am 26.11.2019, gegen 02.05 Uhr, in Landau, Kronstraße zwei männliche Personen einer Kontrolle unterzogen werden. Einer flüchtete zu Fuß, konnte jedoch nach kurzer Verfolgung gestellt werden. Beide Personen konnten dann einer Idenditätsfeststellung unterzogen werden. Während dieser Maßnahme griff der 19-jährige der mit eingesetzten Polizeibeamtin unvermittelt an die Schutzweste. Dies wurde abgewehrt und der 19-jährige zu Boden gebracht. Während der 21-jährige sich passiv verhielt schlug der 19-jährige nach den Polizeibeamten und traf einen davon im Gesicht. Er wurde an der Lippe verletzt. Beide standen unter Alkoholeinfluss. Der 19-jährige musste eine Blutentnahme auf der Dienststelle über sich ergehen lassen und wird wegen Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte angezeigt.

