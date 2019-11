Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Landau, Westring, 25.11.2019, 10:45 Uhr Beleidigung von Polizeibeamten

Landau (ots)

Unerfreulich überrascht waren ein Polizeibeamter und eine Polizeibeamtin während ihrer Fahrt mit dem Streifenwagen hinter einem Schulbus am 25.11.19, gegen 10.45 Uhr, in Landau im Westring. Ein im Schulbus auf der Rückbank sitzender Junge zeigte mehrfach den Mittelfinger durch die rückwärtige Scheibe in Richtung Streifenwagen. Dies wurde mittels Kamera dokumentiert und an der nächsten Haltestelle der Schulbus samt Schüler kontrolliert. Der 14-jährige wurde zwecks Idenditätsfeststellung mit zur Wache genommen. Er war äußerst uneinsichtig. Ihn erwartet nun eine Anzeige wegen Beleidigung.

