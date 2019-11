Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Edenkoben - Dreister Diebstahl

Edenkoben (ots)

Gestern (25.11.2019) wurde bei der Polizei Edenkoben ein Diebstahl zur Anzeige gebracht, der sich bereits am vergangenen Freitag in einem Drogeriemarkt in der Staatsstraße zugetragen hatte. Dort war eine 83-jährige Frau einkaufen, als sie aufgrund eines medizinischen Notfalls zusammenbrach. Während der medizinischen Versorgung wurde der Frau vermutlich ihr Einkaufsbeutel gestohlen, in welchem sich Portemonnaie mit EC-Karten und verschiedene Schlüssel befanden. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die zu dem Vorfall etwas sagen können, werden gebeten, sich mit der Polizei unter der Rufnummer 06323 9550 in Verbindung zu setzen.

