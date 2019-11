Polizei Düren

POL-DN: Verkehrsunfall vor der Polizeiwache Düren

Düren (ots)

Bei einem Verkehrsunfall unmittelbar vor der Polizeiwache Düren wurde am Freitagmorgen glücklicherwqeise niemand verletzt. Um 06:47 Uhr befuhr ein 28-Jähriger aus Düren, in Begleitung von zwei Bekannten, die Holzstraße. Nachdem er auf die August-Klotz-Straße abgebogen war überholte er einen anderen Wagen, verlor dabei die Kontrolle über sein Fahrzeug, geriet auf die begrünte Mittelinsel und prallte gegen zwei dort stehende Bäume. Nach Angaben des zuvor überholten Fahrzeugführers war der Unfallverursacher mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit unterwegs. Bei der Unfallaufnahme wurde festgestellt, dass der Fahrer unter dem Einfluss von Alkohol und Betäubungsmitteln stand. Außerdem war er nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis. Dem 28-Jährigen wurde eine Blutprobe entnommen. An dem verunfallten Pkw, der dem Vater des Fahrzeuglenkers gehört, entstand Totalschaden. Durch die Feuerwehr musste ein beschädigter Baum gefällt werden.

Rückfragen bitte an:



Polizei Düren

Pressestelle



Telefon: 02421 949-1100

Fax: 02421 949-1199

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell