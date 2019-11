Polizei Düren

POL-DN: Betrunkenen Unfallflüchtigen ermittelt

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag kam es auf der Linnicher Straße zu einem Verkehrsunfall mit anschließender Fahrerflucht.

Gegen 02:44 Uhr konnte eine Anwohnerin von ihrem Fenster aus sehen, dass ein Ford Fiesta die Linnicher Straße in Richtung Aachener Straße befuhr. Kurz vor ihrem Haus kam er dann von der Straße ab und fuhr über den Gehweg weiter. Dabei beschädigte er das Auto der Melderin und einen Zaunpfosten des Nachbarhauses. Von dem flüchtenden Unfallverursacher konnte die Geschädigte das Kennzeichen ablesen.

Im Rahmen der sofortigen Fahndung trafen Beamte in unmittelbarer Nähe einen jungen Mann an. Bei der Überprüfung der Person wurde festegestellt, dass es sich um den 18-jährigen Sohn der Fahrzeughalterin aus Jülich handelte. In seiner Jackentasche wurde ein Fahrzeugschlüssel aufgefunden. Der junge Mann stand erkennbar unter Alkoholeinwirkung. Ein Vortest ergab einen Wert von 1,0 Promille. Er machte keine Angaben zu dem Verkehrsunfall. Das beschädigte Verursacherfahrzeug, auf das der aufgefundene Fahrzeugschlüssel passte, wurde auf der Straße An der Synagoge aufgefunden.

Der 18-Jährige wurde zur Polizeiwache Jülich gebracht. Dort wurden ihm zwei Blutproben entnommen und der Führerschein wurde beschlagnahmt.

