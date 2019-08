Polizei Coesfeld

POL-COE: Dülmen, An der Lehmkuhle/ Radfahrer stürzt - Autofahrer begeht Unfallflucht

Die Polizei bittet Zeugen einer Unfallflucht auf der Straße An der Lehmkuhle/Nordlandwehr in Dülmen, sich zu melden. Ein Autofahrer wollte auf die Nordlandwehr abbiegen und touchierte dabei das Fahrrad eines Dülmeners (35), der auf dem Radweg fuhr. Der Radfahrer stürzte, blieb unverletzt, aber am Rad entstand Sachschaden. Der Autofahrer (ca. 50 Jahre alt, Kurzhaarschnitt, helle Haare, bekleidet mit T-Shirt und Shorts) stieg aus seinem roten Kleinwagen aus, um nach dem Radfahrer zu sehen, stieg dann wieder ein und fuhr davon. Im Wagen saß eine Frau (ca. 50 Jahre alt, braunes, kurzes Haar). Zeugenhinweise: 02594/7930

