Polizei Coesfeld

POL-COE: Billerbeck, Steenpättken, Windmühlenweg/ Gullideckel gestohlen

Coesfeld (ots)

Die Polizei bittet Zeugen eines Gullideckel-Diebstahls und damit eines gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr, sich zu melden. Der Gullideckel wurde in Billerbeck an der Straße Steenpättken/Ecke Windmühlenweg in einer Kurve entwendet. Nach Hinweisen von Zeugen lässt sich die Tatzeit auf den Zeitraum zwischen 10.10 und 10.30 Uhr am Samstag (24. August) eingrenzen. Weitere Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Coesfeld zu melden: 02541/140. Ein Mitarbeiter des Bauhofs Billerbeck sicherte die Gefahrenstelle.

