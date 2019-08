Polizei Coesfeld

POL-COE: Coefeld, Am Wietkamp/ Gartenhütte brennt

Coesfeld (ots)

Eine frei stehende Gartenhütte auf einem Grundstück Am Wietkamp in Coesfeld hat in der Nacht zum Montag (26. August) gebrannt. Anwohner hatten gegen 2.55 Uhr ein knisterndes Geräusch gehört, Feuerschein gesehen und die Einsatzkräfte informiert. Die Feuerwehr Coesfeld löschte. An der Gartenhütte entstand Sachschaden. Die Ermittlungen der Kriminalpolizei zur Brandursache dauern an. Geprüft wird auch, ob dieser Brand der Reihe von Sachbeschädigungen durch Feuer bzw. Brandstiftungen in den vergangenen Wochen in Coesfeld zuzuordnen ist. Die Polizei fahndet mit verstärkten Kräften nach dem unbekannten Täter und hofft dabei auf Hinweise von Zeugen. Wenn Sie vor allem in den Abend- und Nachtstunden Verdächtige beobachten, informieren Sie bitte umgehend die Polizei über den Notruf 110. Wenn Sie nachträglich Hinweise geben wollen, kontaktieren Sie die Polizei bitte unter: 02541/140

Rückfragen bitte an:



Polizei Coesfeld

Pressestelle



Telefon: 02541-14-290 bis -292

Fax: 02541-14-195

http://coesfeld.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell