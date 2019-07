Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: B96 bei Stralsund nach Verkehrsunfall für 1,5 Stunden gesperrt

Grimmen (ots)

Am 29.07.2019 gegen 16:30 Uhr ereignete sich auf der B 96 in Fahrtrichtung Stralsund ein Verkehrsunfall mit Sachschaden. Die 68-jährige Fahrerin eines Fords, aus Sachsen befuhr die B 96 aus Richtung A 20 in Richtung Stralsund, als sie mit ihrem PKW nach rechts von der Fahrbahn abkam. Die Fahrzeugführerin lenkte nach links gegen, wodurch sie in der weiteren Folge gegen die Mittelleitplanke stieß. Das Fahrzeug kam auf der linken Fahrspur zum Stehen, wodurch diese während der Unfallaufnahme und der Bergungsmaßnahme für ca. 1,5 Stunden gesperrt war. Das siebenjährige Enkelkind der Fahrzeugführerin, ebenfalls aus Sachsen, wurde zur Kontrolle ins Krankenhaus nach Bartmannshagen verbracht, konnte dieses aber nach erfolgter Untersuchung wieder verlassen. Das Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der entstandene Sachschaden wird auf ca. 5000 Euro geschätzt. Im Auftrag Jens Unmack Erster Polizeihauptkommissar Polizeiführer vom Dienst Einsatzleitstelle des Polizeipräsidiums Neubrandenburg

