Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Schapen - 15-jähriger Rollerfahrer schwer verletzt

Schapen (ots)

Gestern Abend ist es auf der Hörstraße zu einem Verkehrsunfall gekommen. Ein 15-jähriger Rollerfahrer wurde dabei schwer verletzt

Der Jugendliche war gegen 19:40 Uhr mit seinem Roller auf der Hörstraße in Richtung Speller Straße unterwegs. Im Einmündungsbereich der Heckenstraße übersah er eine PKW, der in Richtung Hörstraße abbiegen wollte. Der Rollerfahrer bremste ab, verlor auf der regennassen Fahrbahn die Kontrolle über sein Fahrzeug und stürzte zu Boden. Dabei zog er sich schwere Verletzungen zu und wurde mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

An Roller und PKW entstanden Sachschäden von insgesamt rund 2000 Euro.

