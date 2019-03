Polizei Wuppertal

POL-W: SG- Räuber überfallen Kiosk in Solingen

Wuppertal (ots)

Zwei unbekannte Täter überfielen heute Nachmittag (29.03.2019, 15:45 Uhr) einen Kiosk an der Katternberger Straße in Solingen. Die maskierten Räuber bedrohten den Kioskbetreiber mit einer Schusswaffe. Anschließend entnahmen sie Bargeld in noch unbekannter Höhe aus der Kasse und flüchteten in Richtung Josefstraße. Die Täter werden als circa 20-25 Jahre beschrieben. Beiden sollen schwarze Haare und einen dunklen Hautteint gehabt haben. Einer von ihnen trug eine schwarze Kappe, eine Sonnenbrille und einen hellen Pullover. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen des Überfalls werden gebeten sich unter der Nummer 0202/284-0 mit der Polizei in Verbindung zu setzen. (weit)

